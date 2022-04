Sturm Graz offenbar mit Italien-Legionär David Schnegg einig

Der SK Sturm dürfte sich im Sommer in der Abwehr verstärken. Die Grazer sollen sich mit Crotone-Legionär David Schnegg bereits einig sein.

Wie die Kleine Zeitung berichtet, hat sich der SK Sturm mit David Schnegg geeinigt. Der 23-Jährige wechselte im Sommer 2021 für kolportierte 250.000 Euro vom LASK zu Venezia.

Für den Klub aus Venedig absolvierte der Österreicher nur vier Serie-A-Spiele und wurde im Jänner an Serie-B-Klub Crotone verliehen. Dort lief der Linksverteidiger immerhin dreizehnmal auf.

Unklar ist, was eine Schnegg-Verpflichtung, der in Italien noch bis 2024 unter Vertrag steht, für die Kadersituation bedeutet. Gut möglich, dass internationales Interesse an Stamm-Linksverteidiger Amadou Dante besteht.