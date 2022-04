Saison-Aus für LASK-Verteidiger Philipp Wiesinger

Philipp Wiesinger unterzog sich am Mittwoch erfolgreich einer kleinen Operation am rechten Sprunggelenk. Aufgrund des Eingriffs wird der 27-jährige Innenverteidiger voraussichtlich bis Saisonende nicht zur Verfügung stehen.

Die Entscheidung, den operativen Eingriff zum jetzigen Zeitpunkt durchzuführen wurde nach eingehender Analyse getroffen, heißt es in einem Statement der Linzer.

"Philipp hatte seit Längerem mit dem Sprunggelenk zu kämpfen und bis zuletzt die Zähne zusammengebissen, um der Mannschaft zu helfen. Jetzt ist er aber an einem Punkt angelangt, an dem ein Eingriff notwendig wurde. Wir wünschen ihm alles Gute für die kommenden Wochen und hoffen, ihn so bald wie möglich wieder auflaufen zu sehen", sagt LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Der 27-Jährige zeigte sich am Donnerstag bereits guter Dinge: "Der Eingriff ist gut verlaufen, für mich beginnt ab heute der Weg zurück. Ich werde die Jungs in den nächsten Wochen von der Tribüne aus unterstützen", so Wiesinger.