"Sache geht mir nahe": Keine Schobesberger-Zukunft bei Rapid?

Nach einem erneuten Verletzungsrückschlag steht Philipp Schobesberger offenbar vor dem Aus beim SK Rapid. Sein Vertrag endet mit Saisonende.

Vier Kurzeinsätze in der Bundesliga, vier Kurzeinsätze in der 2. Liga und ein Kurzeinsatz in der Conference League: So viele Spiele konnte Philipp Schobesberger in der laufenden Saison für Rapid und die zweite Mannschaft absolvieren.

Nun der erneute Rückschlag: Den 28-Jährigen plagen Muskelschmerzen, der geplante Härtetest gegen Liefering über 90 Minuten fiel ins Wasser. "Es soll diesmal nicht so schlimm sein. Aber nach dem bisherigen Verlauf bei Schobis Pausen wollen wir keine Prognosen mehr abgeben", sagt Rapid-Coach Ferdinand Feldhofer zum Kurier. Somit kann der Offensivspieler Rapid auch nicht am Sonntag gegen den WAC verstärken.

Barisic: "Ich weiß um sein Standing in der Mannschaft"

Wenig überraschend wird nun noch lauter über die Rapid-Zukunft des Linzer spekuliert. Sein Vertrag endet in wenigen Monaten und Schobesberger bleibt nicht verletzungsfrei. "Die Sache mit Schobi geht mir nahe. Ich habe ihn 2014 zu Rapid geholt. Ich weiß um seine Verdienste für den Verein, wie viel er für seine Comeback-Versuche investiert hat. Und ich weiß auch um sein Standing in der Mannschaft", klagt Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic.

Schobesberger dockte im Sommer 2014 von Pasching an und verzauberte Hütteldorf mit unglaublichen Tempoläufen und starken Auftritten im Europapokal. Insgesamt sammelte "Schobi" 75 Scorerpunkte für Rapid in 164 Partien, bis die Verletzungsmisere begann.

In seinen Kurzeinsätzen zeigte Schobesberger aber noch immer starke Ansätze - Dimensionen wie bei seinem aktuellen, hoch dotierten Vertrag, wären bei einer etwaigen Verlängerung aber wohl undenkbar. "Wir haben noch nicht bei allen Spielern mit auslaufenden Verträgen entschieden,", sagt Barisic.