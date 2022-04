Red Bull Salzburg sichert sich mit 5:0-Sieg die österreichische Meisterschaft

Red Bull Salzburg fegt am 28. Spieltag mit 5:0 über die Wiener Austria hinweg und sichert sich vor ausverkauftem Haus die 13. Meisterschaft der Red-Bull-Ära. Zehn Meistertitel wurden in den vergangenen elf Jahren geholt, für die Truppe von Matthias Jaissle ist es der neunte Meistertitel en Suite.

Schon nach zwei Minuten brachte Noah Okafor die Salzburger in Führung. Ein erstes Indiz dafür, wo die Reise am Sonntagnachmittag hingehen würde. Nach 18 Minuten legte Karim Adeyemi nach, Luka Sucic machte zehn Minuten später den Sack zu. Nach 54. Minuten besorgte Brenden Aaronson via Elfmeter das 4:0, Mohamed Camara sorgte in der Schlussphase für den Endstand (5:0).

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Weitere Informationen folgen in Kürze.