Ralf Rangnick ist neuer Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft

Lange wurde über den vakanten Posten spekuliert, jetzt ist es offiziell: Ralf Rangnick folgt auf Franco Foda und wird neuer Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft. Das vermeldete der ÖFB am Freitag.

Mit einem 2:2-Unentschieden gegen Schottland verabschiedete sich Ex-Teamchef Franco Foda vom ÖFB. Rund einen Monat wurde nach einem Nachfolger gefahndet, Namen wie Vladimir Petkovic, Andreas Herzog, Niko Kovac oder Peter Stöger fielen.

Die Wahl ist nun überraschend auf Ralf Rangnick gefallen. Schon Anfang April wurde der 63-Jährige mit dem ÖFB-Job in Verbindung gebracht, der Verband dementierte damals aber schnell und vehement - ein Bluff.

Der Vertrag läuft vorerst über zwei Jahre, bei einer erfolgreichen Qualifikation für die UEFA EURO 2024 in Deutschland verlängert sich die Zusammenarbeit automatisch um zwei weitere Jahre bis zur WM 2026 in den USA. Rangnick bringt Lars Kornetka als Assistenztrainer mit zum ÖFB.

Ralf Rangnick: "Es ist eine Ehre für mich"

"Es ist eine Ehre für mich, die Aufgabe als Teamchef zu übernehmen. Mit großer Vorfreude erfüllt mich insbesondere die Aussicht, mit einer jungen, erfolgshungrigen Mannschaft die Europameisterschaft in Deutschland zu bestreiten", so der designierte Teamchef Rangnick in einer Aussendung.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ralf Rangnick einen herausragenden Experten im internationalen Fußball als Teamchef gewinnen konnten. Wir sind alle davon überzeugt, dass er der ideale Mann ist und mit seinen Visionen das Nationalteam und den ÖFB voranbringen wird", sagt ÖFB-Präsident Gerhard Milletich.

Peter Schöttel: Rangnick? "War mir undenkbar"

"Wir haben vier Wochen Zeit gehabt, einen neuen Teamchef zu präsentieren. Es gab viele persönliche Gespräche mit einigen Kandidaten. Auf der Shortlist waren dann fünf Leute", meint Sportdirektor Peter Schöttel, der ursprünglich einen Österreicher verpflichten wollte - dann tat sich aber die Chance auf Rangnick auf.

"Es war mir undenkbar, dass es uns gelingt, einen Mann mit dieser Reputation für Österreich zu gewinnen. Es reizt ihn extrem, die EM in Deutschland ist ein sehr spannender Aspekt für ihn. Den aktuellen Trainer von Manchester United kann man nicht mit Geld überzeugen, da braucht es mehr Argumente."

Ralf Rangnick bleibt Manchester-United-Berater

Am Donnerstag holte der Deutsche mit Manchester United ein 1:1-Unentschieden gegen den FC Chelsea - bis Saisonende wird er die Red Devils noch als Cheftrainer betreuen und dann von Erik ten Hag abgelöst. Das letzte Ligaspiel steigt am 22. Mai gegen Crystal Palace.

Doch ganz kappen wird er seine Verbindungen nach Manchester nicht. “Ich werde definitiv in meiner beratenden Funktion bleiben", erklärte der Schwabe am Donnerstag. Das bestätigte am Freitag auch der ÖFB.

Pressing-Fußball nun auch für den ÖFB?

Rangnick ist in Österreich kein Unbekannter. Als Sportdirektor von Red Bull Salzburg brachte er zwischen 2012 und 2015 das damals wenig effiziente Projekt auf Schiene. Anschließend übersiedelte er nach Deutschland, um erst Sportdirektor und später Cheftrainer von RB Leipzig zu werden. In seiner langen Karriere coachte er unter anderem auch Schalke 04, den VfB Stuttgart und nun Manchester United.

Mit seiner von aggressivem Pressing geprägten Spielphilosophie soll Rangnick das beste aus zahlreichen Spielern der Red-Bull-Schule herausholen.

Die Stationen von Neo-ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick

Verein & Funktion Funktion Spiele ÖFB-Teamchef Trainer - Manchester United Berater - Manchester United Interimstrainer 25 Lok Moskau Geschäftsführer Sport & Kommunikation - New York Global Sports Director - Red Bull Salzburg Global Sports Director - RB Leipzig Global Sports Director - RB Bragantino Global Sports Director - RB Leipzig Trainer 52 RB Leipzig Trainer 36 Red Bull Salzburg Sportdirektor - RB Leipzig Sportdirektor - FC Schalke 04 Trainer 23 TSG Hoffenheim Trainer 166 FC Schalke 04 Trainer 65 Hannover 96 Trainer 98 VfB Stuttgart Trainer 86 SSV Ulm 1846 Trainer 75 SSV Reutlingen Trainer 51 Stuttgart U19 Trainer ? SC Korb Trainer ? Lippoldsweiler Spielertrainer ? Stuttgart II Trainer ? Vikt. Backnang Spielertrainer ?