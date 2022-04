Tormann Nico Mantl will Red Bull Salzburg verlassen

Ersatztormann Nico Mantl will Red Bull Salzburg verlassen. Der Deutsche konnte sich bei den Bullen bisher nicht durchsetzen.

Im Jänner 2021 wechselte Nico Mantl für rund zwei Millionen Euro von Unterhaching nach Salzburg. Lange musste der Münchner in der Vorsaison Cican Stankovic den Vortritt lassen, erst an den letzten beiden Spieltagen spielte Mantl den Österreicher aus dem Tor.

Im Sommer verabschiedete sich Stankovic nach Athen, der Platz im Salzburg-Tor wurde vakant. Nach Spielminuten zum Saisonstart verlor er seinen Stammplatz an Philipp Köhn. Daran änderte sich bis heute nichts.

Wie Sky berichtet, will der 22-Jährige Salzburg nun verlassen. Klubs aus der deutschen Bundesliga und der Eredivisie sollen Interesse zeigen. Mantls Vertrag in Salzburg läuft noch bis Sommer 2025, ein Verkauf und eine Leihe sind ein Thema.

"Ich habe den Konkurrenzkampf hier von Anfang an angenommen. Ich habe mich weiterentwickelt und weiß, was ich kann. Das wissen auch meine Teamkameraden. Mein Ziel ist es, hier in Salzburg die Nummer eins zu sein", sagte Mantl noch im Jänner im SPOX-Interview.