SK Rapid Wien: Vertragsverlängerung mit Bernhard Zimmermann

Der SK Rapid Wien hat am Freitag die Vertragsverlängerung mit Stürmer Bernhard Zimmermann bekanntgegeben. Der 20-Jährige feierte am vergangenen Wochenende am Tivoli gegen WSG sein Profidebüt.

Vier Tage später prolongiert der gebürtige Niederösterreicher seinen Vertrag bei den Hütteldorfern um weitere drei Saisonen bis Sommer 2025. Nach insgesamt sechs Jahren im Nachwuchs und der Akademie St. Pölten NÖ wechselte Zimmermann im Sommer 2020 als Torschützenkönig der ÖFB Jugendliga U18 zum SK Rapid.

In seiner ersten Saison bei den Grün-Weißen brachte es der bullige Offensivspieler auf insgesamt 28 Einsätze und fünf Torbeteiligungen (zwei Tore, drei Assists) in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse. In der laufenden Saison hält der Korneuburger in der 2. Liga bei vier Saisontoren und drei Torvorlagen.

Die Entwicklung des Niederösterreichers blieb auch Cheftrainer Ferdinand Feldhofer nicht verborgen und so absolvierte der 30-fache ÖFB-Nachwuchsteamspieler die gesamte Wintervorbereitung bei der ersten Mannschaft. Während der Youngster beim Heimspiel gegen Vitesse Arnheim erstmals bei einem Pflichtspiel im Kader stand, debütierte Zimmermann am vergangenen Sonntag beim Gastspiel bei der WSG Tirol in der Startformation.

Barisic: "Spielertyp, der sehr gut zu Rapid passt"

Zoran Barisic sagt zur aktuellsten Personalie: „Bernhard Zimmermann ist ein Spielertyp, der sehr gut zu Rapid passt. Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar und arbeitet enorm viel von der ersten bis zu letzten Minute. Für die gegnerische Defensive ist er ein sehr unangenehmer Konterpart und zudem zeichnet ihn eine sehr professionelle Einstellung und ein gesundes Maß an Ehrgeiz aus. Ich freue mich nicht nur, dass ´Berni´ letzten Sonntag zu seinem Debüt in der Bundesliga kam, sondern auch, dass wir mit ihm einen langfristigen Vertrag abschließen konnten. Er hat noch viel Potential in sich schlummern und ich bin überzeugt, dass er alles daran setzen wird, sich weiter zu verbessern."

Der auslaufende Vertrag im Sommer konnte nun vorzeitig um drei weitere Jahre verlängert werden. Zimmermann zu seiner Vertragsverlängerung: "Die letzten Tage waren für mich persönlich sehr ereignisreich und aufregend. Erst mein Profidebüt in der Bundesliga und kurz darauf die erfolgreiche Vertragsverlängerung. Das ist einfach unglaublich. Es war schon immer mein Kindheitstraum, eines Tages für die erste Mannschaft von Rapid spielen zu dürfen. Dieser Traum hat sich am Sonntag bei meinem Herzensverein verwirklicht. Ich bin den Vereinsverantwortlichen sowie dem Trainerteam sehr dankbar, dass sie mich in den letzten Monaten sportlich geformt und weiterentwickelt haben und mir nun auch weiterhin das Vertrauen entgegenbringen. Deshalb freut es mich sehr, dass ich für mindestens drei weitere Jahre für diesen einzigartigen Verein spielen darf."