1:1 zwischen Rapid und Austria: 335. Wiener Derby endet Unentschieden

Das 335. Wiener Derby hat am Sonntag keinen Sieger gefunden. Der SK Rapid und die Wiener Austria trennen sich mit 1:1. Damit halten die Veilchen den Lokalrivalen in der Tabelle der Meistergruppe auf Distanz, liegen aber weiter eng zusammen.

Der SK Rapid startete stark ins Spiel, setzte die Austria mit hohem Angriffspressing unter Druck und führte verdient durch einen Treffer von Robert Ljubicic. Die Austria im Vorwärtsgang, Ballgewinn Rapid, Austria im Rückwärtsgang. Schnell leitete Bernhard Zimmermann den Ball auf Yusuf Demir weiter, der von halbrechts aus gut 16 Metern aufs lange linke Eck abzog. Patrick Pentz streckte sich und ließ den Ball abklatschen, beim Nachschuss aus fünf Metern hatte Ljubicic keine Mühe und brachte die Hütteldorfer in Führung (14.).

Mit dem ersten guten Angriff kam die Austria zum überraschenden Ausgleich (28.): Wie zuvor Rapid eroberten die Violetten den Ball hoch in des Gegners Hälfte. Aus dem linken Halbfeld gab Alexander Grünwald an Manfred Fischer ab, der den hinterlaufenden Matthias Braunöder bediente. Am linken Fünfereck und Angesicht zu Angesicht mit dem herausstürmenden Rapid-Keeper Niklas Hedl lupfte Braunöder den Ball ans lange rechte Eck, wo Marco Djuricin enlief und aus einem Meter einnetzte.

In Folge gestaltete sich in Halbzeit eins ein Derby auf Augenhöhe mit hoher Intensität, das im zweiten Durchgang abflaute und doch etwas verhaltener wurde.

Rapid wollte den Sieg über weite Strecken wohl marginal mehr, nach 66 Minuten vergab Ferdy Druijf und wurde von Pentz und Lucas Galvao geblockt, nach 73. Minuten vereitelte Pentz eine Zimmermann-Chance. Kurz vor Schluss kam noch der eingewechselte Noah Ohio zur Chance, scheiterte aber übehastet an Hedl. So trennten sich die beiden Wiener Traditionsvereine schließlich mit 1:1.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Die Tabelle der Meistergruppe