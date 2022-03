Red Bull Salzburg: Noah Okafor denkt über Wechsel nach

In der laufenden Saison machte Noah Okafor bei Red Bull Salzburg einen großen Entwicklungsschritt. Im Sommer könnte er die Bullen nun verlassen.

Elf Millionen Euro bezahlte Red Bull Salzburg im Jänner 2020 für Noah Okafor, der lange die hohe Ablösesumme nicht mit starken Leistungen bestätigen konnte.

Das ist in dieser Saison anders: In 26 Partien stehen 18 Scorerpunkte und starke Auftritte in der Champions League auf der Visitenkarte des Schweizers.

Wie Transfermarkt berichtet, könnte der 21-Jährige im Sommer wechseln und bereit sein, den nächsten Karriereschritt zu gehen.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Interesse gibt es von mehreren Vereinen aus der Bundesliga und Premier League. Bild brachte zuletzt Okafor mit dem BVB in Verbindung. Auch Newcastle wird Interesse nachgesagt.