Österreich - Wales: ÖFB-Team im WM-Quali-Playoff im Free-TV, Livestream & Liveticker

Am Donnerstag um 20:45 trifft das ÖFB-Team auswärts im WM-Qualifikations-Playoff auf Wales. Wie ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Fußball, Tennis, US-Sport und mehr live auf DAZN - jetzt kostenlosen Probemonat sichern

Das österreichische Nationalteam trifft am heutigen Donnerstag im WM-Quali-Playoff auf Wales. Das ÖFB-Team muss das Playoff-Halbfinale am 24. März auswärts in Cardiff bestreiten.

Sollte der Elf von Franco Foda der Aufstieg gelingen, wartet im Playoff-Finale der Sieger aus Schottland gegen die Ukraine. Dort hätte Österreich das Heimrecht. Aufgrund Putins Angriffskriegs wurde diese Paarung aber auf Juni verschoben.

"Wales ist daheim sehr stark, hat kein Spiel verloren, erhält wenige Gegentore und ist im Umschaltspiel dynamisch und stark. Wir werden viel im Ballbesitz sein, müssen schnelle, präzise Pässe spielen, fehlerfrei, und diese Konter vermeiden", so Foda vor der Partie. "Klar, die Taktik und das System ist wichtig. Solche Spiele werden aber auch im Kopf entschieden. Die Mentalität wird in Wales sehr wichtig sein.“

Österreich gegen Wales: TV-Übertragung und Livestream

Das Duell zwischen Österreich und Wales in Cardiff ist im Free-TV zu sehen: Der ORF startet ab 19:57 Uhr mit der Vorberichterstattung, Ankick ist um 20:45 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Thomas König und Helge Payer, Herbert Prohaska und Roman Mählich analyiseren im Studio. Durch den Abend führt Moderator Rainer Pariasek. Das Spiel ist in der ORF-TV-Thek auch im Livestream verfügbar - kostenlos.

Zudem hält auch DAZN Übertragungsrechte, Stefan Galler kommentiert das Spiel beim Streamingservice.

Weiteren Top-Fußball, den DAZN anbietet, sind: Serie A, Ligue 1, Bundesliga (Freitags- und Sonntagsspiele). Außerdem besitzt das "Netflix des Sports" auch die Übertragungsrechte für den Großteil der Champions League.

Ihr seid auch Fans anderer Sportarten? Dann ist auch dafür DAZN der perfekte Anbieter. US-Sport, Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Radsport, Rugby, Wintersport, MMA, Boxen, Wrestling - bei DAZN ist für jeden etwas dabei.

Um all diese Sportarten freischalten zu können, braucht Ihr lediglich ein Abo. Der Preis dafür liegt bei 29,99 Euro pro Monat. Das Jahresabo ist für 274,99 Euro zu haben.

© getty ÖFB-Team

Wales vs. ÖFB im ausführlichen Liveticker

Wenn ihr das Spiel nicht im TV und Livestream verfolgen könnt, haben wir einen ausführlichen Liveticker für euch. Bitte hier entlang:

ÖFB fixiert Rahmenbedingungen für Freundschaftsspiel

Als Folge der Verschiebungen in den WM-Play-offs aufgrund des Putin-Kriegs in der Ukraine bestreitet das Nationalteam am Dienstag, 29. März um 20:45 Uhr ein freundschaftliches Länderspiel im Wiener Ernst Happel Stadion. Nun wurden alle Rahmenbedingungen fixiert.

Der Gegner für diese Begegnung entscheidet sich abhängig vom Ausgang des WM-Play-off-Halbfinales der ÖFB-Auswahl gegen Wales am 24. März in Cardiff.

Gelingt dem Nationalteam ein Sieg gegen Wales, geht es gegen das Verliererteam aus dem Halbfinale des Play-off Weges B zwischen Schweden und Tschechien. Sollte Österreich in Cardiff nicht als Sieger vom Platz gehen, gastiert Schottland im Prater.

Das Spiel wird ganz im Zeichen der Unterstützung für die Ukraine stehen. "50 % jedes verkauften Tickets gehen an Organisationen, die vor Ort dringend benötigte humanitäre Hilfe leisten", heißt es in einer Aussendung.