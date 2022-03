WAC schrammt an Sensation vorbei: Red Bull Salzburg steht im ÖFB-Cup-Finale

Der Wolfsberger AC ist im ÖFB-Cup-Halbfinale an der großen Sensation vorbeigeschrammt. Die Kärntner führten am Mittwoch gegen den österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg lange und scheiterte erst im Elfmeterschießen.

Nur wenige Experten und Expertinnen glaubten vor Ankick an eine reelle Chance des WAC. Das änderte sich schon nach zwei Minuten: Matthäus Taferner versenkte nach genialer Vorarbeit von Michael Liendl den Ball mit rechts links unten im Salzburger Tor.

Wer nun in den folgenden Minuten eine rollende Angriffsflut des Champions-League-Achtelfinalisten erwartete, wurde enttäuscht: Große Torchancen der Salzburger blieben im ersten Durchgang eigentlich aus. Die Wolfsberger agierten giftig im Pressing und übten mehr Druck aus.

Im zweiten Durchgang stieg zwar die Intensität von Matthias Jaissles Elf, die entscheidenden Lösungen, den WAC-Block zu knacken, wurden aber vorerst nicht gefunden. Nach 77 Minuten klingelte es aber dennoch: Joker Benjamin Sesko erzielte aus der Drehung sehenswert den recht späten 1:1-Ausgleich. Damit ging es auch in die Verlängerung.

Dort sah Sesko in der 117. Minute wegen einem hohen Bein Rot - eine harte Entscheidung, für den VAR aber vertretbar. Aber zu spät, um die Verlängerung nachhaltig zu beeinflussen - in den 30 Minuten fiel kein Treffer mehr, was das Elfmeterschießen fixierte.

Dort fand Red Bull Salzburg das bessere Ende - weil WAC-Offensivspieler Christopher Wernitznig früh vom Punkt scheiterte.

Im Finale trifft Red Bull Salzburg nun auf die SV Ried, die den TSV Hartberg Anfang März im Halbfinale ausschaltete. Das Finale steigt am 1. Mai um 17:00 Uhr im Wörtherseestadion Klagenfurt.