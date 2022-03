"Mit Trainerteam in Kontakt": Manfred Schmids Coaching-Plan für das Wiener Derby

Am Sonntag um 17:00 Uhr steigt das Wiener Derby zwischen SK Rapid und FK Austria. Unklar ist, ob Veilchen-Coach Manfred Schmid vor Ort ein Teil davon sein kann.

Austria-Wien-Cheftrainer Manfred Schmid wurde am Montag positiv auf COVID-19 getestet und befindet sich in Quarantäne. Somit könnte Schmid fürs Wiener Derby am Wochenende ausfallen.

„Ich hoffe, dass wir beide Serien fortsetzen. Das wird ein Super-Sonntag, ein Highlight. Ein Derby mit solchen Vorzeichen, das so viel Interesse weckt, hat es schon ewig nicht mehr gegeben“, sagt Schmid vor dem Derby.

Die Violetten rangieren auf dem zweiten Tabellenplatz, Rapid nur einen Zähler dahinter auf Rang fünf - die Punkteteilung der Bundesliga schob alles eng zusammen. Die ersten beiden Saison-Duelle endeten jeweils 1:1: „Ich erwarte ein intensives Spiel von der ersten Minute an, ein Match auf Augenhöhe, bei dem es keinen echten Favoriten gibt. Es ist ein Spiel mit hohem Stellenwert, das beide unbedingt gewinnen wollen“, schildert Schmid.

Der Austria-Trainer ist weiterhin in Quarantäne, die Trainings-Einheiten verfolgte er via Live-Übertragungen, mit seinem Team ist er ständig in Kontakt: „Mir persönlich geht es etwas besser, am Samstag wird sich entscheiden, ob ich dabei sein kann. Wir sind auf alle Eventualitäten gut vorbereitet“, so Schmid.

Und im Worst-Case-Szenario? „Dann werde ich telefonisch mit meinem Team verbunden sein und das Livebild meines Videoanalysten nach Hause bekommen. Zusätzlich schaue ich das Spiel live auf Sky. Ich werde durchgehend mit meinem Trainerteam in Kontakt sein und eingreifen, wenn es wirklich notwendig ist. Ich habe volles Vertrauen in meine Kollegen.“