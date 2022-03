LASK vs. Slavia Prag, Übertragung: Conference League heute live im TV und Livestream

Nach der 1:4-Pleite im Conference-Leauge-Hinspiel bei Slavia Prag will der LASK am Donnerstag um 21:00 Uhr im Rückspiel das Wunder klarmachen. Wie ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der LASK war am Donnerstag in der Eden Arena in Prag chancenlos. Schon nach 29 Minuten stand es 2:0 für die Tschechen, durch einen Doppelpack von Yira Sor. Husein Balic brachte die Linzer kurzfristig mit dem 1:2 heran (67.), Peter Olayinka und Ibrahim Benjamin Traore nahmen mit ihren Toren zum 3:1 und 4:1 aber Spannung aus dem K.o.-Duell.

Die Chance auf einen möglichen Aufstieg sei nun "sehr, sehr schwer", so LASK-Coach Andreas Wieland. Nun wolle man sich teuer verkaufen. Denn man hätte gesehen, "mit welcher Qualität Slavia Prag am Platz steht". Aber: "Unmöglich ist nichts, aber leicht ist die Ausgangslage nicht. Die wollten wir deutlich anders gestalten."

Schlüsselspieler Peter Michorl ließ sich eine Kampfansage aber nicht nehmen: "Am Donnerstag versuchen wir dann, dass Unmögliche möglich zu machen. Im Fußball ist alles möglich. Wir werden nicht antreten und sagen: Ihr kommts ohne Kampf weiter."

LASK vs. Slavia Prag, Übertragung: Conference heute live im TV und Livestream

Live und exklusiv wird das Achtelfinal-Rückspiel zwischen LASK und Slavia Prag heute vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Ausstrahlung mit Kommentator Erich Auer beginnt um 20:15 Uhr auf dem Sender Sky Sport Austria 2.

Im Rahmen der Sendung "UEFA Super Donnerstag" könnt Ihr das Spiel auch auf Sky Sport Austria 1 in der Konferenz mit den Partien West Ham United - FC Sevilla, Feyenoord Rotterdam - Partizan Belgrad und AS Rom - Vitesse Arnheim live verfolgen.

Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz können Sky-Kunden über die App Sky Go im Livestream verfolgen. Mit einem kostenpflichtigen Sky Ticket haben alle, die nicht Kunde des Pay-TV-Senders sind, die Möglichkeit sich die Partie live anzusehen.

LASK vs. Slavia Prag, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos im Überblick