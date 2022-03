Deutsche Top-Klubs interessiert: Noah Okafor könnte Red Bull Salzburg verlassen

Red Bull Salzburgs Offensivakteure haben abermals die Aufmerksamkeit zahlreicher Scouts auf sich gezogen. Neben Karim Adeyemi könnten die "Bullen" auch Rekordeinkauf Noah Okafor verlieren.

Mit 18 Torbeteiligungen in 26 Partien ist dem jungen Schweizer in dieser Saison endgültig der Knopf aufgegangen. Insbesondere die Tore gegen Wolfsburg und Sevilla in der Champions League waren immens wichtig für Aufstieg in die Knockout-Phase.

Die Entwicklung der letzten Monate ist auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben und so zeigen laut "Sport1" nun mehrere deutsche Bundesligisten Interesse am Stürmer. Vor allem Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig sollen den 21-Jährigen genauer unter die Lupe genommen haben.

Dem Bericht zufolge könnte Salzburg ab einer Summe von 25 Millionen ins Grübeln kommen, der Vertrag läuft noch bis 2024. Ein Abgang im Sommer scheint daher nicht ausgeschlossen, denn laut Transfermarkt, wäre Okafor für den nächsten Karriereschritt bereit.

Im Winter 2020 heuerte der Youngster für rekordhafte 12 Millionen Euro vom FC Basel an. Aktuell laboriert der Angreifer an einer Muskelverletzung am Oberschenkel und verpasste bisher fünf Spiele.