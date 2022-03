Alles unterschrieben? Patrick Greil wechselt wohl zu Rapid

Nur psychologische Tricks oder tatsächlicher Vollzug? Austria-Klagenfurt-Schlüsselspieler Patrick Greil soll im Sommer ablösefrei zum SK Rapid wechseln.

Am Sonntag matchen sich der SK Rapid und Austria Klagenfurt um die Teilnahme an der Meistergruppe. Davor haben die Hütteldorfer offenbar bereits ein Duell gewonnen.

Wie die Krone berichtet, hat Patrick Greil von Austria Klagenfurt bereits bei Rapid unterschrieben. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft im Sommer bei den Klagenfurtern bekanntlich aus.

"Ich habe noch keine Pläne geschmiedet, lasse das auf mich zukommen", sagte Greil noch vor wenigen Tagen bei Sky. Laut Krone ein Bluff - es soll nur mehr der Medizincheck fehlen, dann ist er Rapidler. Dementieren will Greil nicht: "Ich konzentriere mich nur auf Austria Klagenfurt, alles andere blende ich aus."

Der offensive Mittelfeldspieler absolvierte in der laufenden Saison in allen Bewerben 23 Partien und sammelte dabei zwölf Scorerpunkte. Zuletzt wurde er auch mit dem HSV, Werder Bremen, Arminia Bielefeld, 1. FC Nürnberg und Hannover 96 in Verbindung gebracht.