3:1 bei PSG! Red Bull Salzburg in den Final Four der Youth League

Der beeindruckende Erfolgslauf der Red-Bull-Salzburg-Youngster geht weiter: Nach einem 3:1-Sieg bei den Supertalenten von PSG steht FC Salzburg U19 in den Final Four der UEFA Youth League.

Früh gingen die Gastgeber aus Paris mit 1:0 in Führung. Bitumazala entwischte der Salzburger Hintermannschaft und übernahm einen langen Ball. Zwar kam Schlussmann Stejskal geistesgegenwärtig heraus und parierte den ersten Abschluss, beim Nachschuss von Michut war er aber chancenlos.

Die Bemühungen der Truppe von Coach Rene Aufhauser sollten noch im ersten Abschnitt Früchte tragen: Ibertsberger schlug den Ball nach vorne, Simic verarbeitete die Kugel gekonnt und lancierte Sturmpartner Diakite. Dieser erzielte mit Wucht den Ausgleich.

Etwas Glück hatten die Bullen beim Führungstreffer: Simic stieg am höchsten zum Kopfball und der eingewechselte Zweiertormann Mouquet wehrte den Ball ungeschickt ins eigene Tor.

Der Endspurt brach die Verzweiflung der Heimtruppe aus. Konkret wurden die Camara-Schützlinge nur selten, stattdessen machten die Salzburger den Deckel drauf: Agyekum roch den Braten nach einem PSG-Fehlpass, bediente Joker Reischl, der humorlos zum 3:1 versenkte.

Rene Aufhauser: "Unglaubliche Comeback-Qualitäten"

Damit zählen die Salzburger zu den vier besten Jugendauswahlen des Kontinents. Die Bullen stehen nun im Finalturnier der besten vier Mannschaften in Nyon. Die Truppe von Aufhauser trifft zunächst auf Borussia Dortmund oder Atletico Madrid. Im zweiten Semifinale würde Juventus Turin, das den FC Liverpool mit 2:0 besiegte, warten.

"Die Mannschaft hat unglaubliche Comeback-Qualitäten gezeigt! Wir sind de facto mit einem 0:1 hierhergekommen und haben wirklich lange gebraucht, bis wir ins Spiel gefunden haben. Wir haben in der Pause ein paar Dinge angesprochen, in der zweiten Halbzeit war die Leistung dann absolut top, sie haben es perfekt umgesetzt! Die Stimmung ist jetzt natürlich grandios. Das Erreichen des ,Final Four' ist eine tolle Sache und eine Auszeichnung für den ganzen Verein", freut sich Aufhauser.