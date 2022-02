SK Sturm Graz verkündet Transfer von Mohamed Fuseini

Am Deadline Day hat der SK Sturm nochmals zugeschlagen. Wie der Klub am Dienstag im Nachhinein vermeldete, wird Mohamed Fuseini künftig seine Schuhe in Graz schnüren.

Das 19-Jährige Talent kommt von der Right to Dream Academy aus Ghana. Bereits im Vorfeld absolvierte das Offensivtalent über einen längeren Zeitraum hinweg Probetrainings beim SK Sturm. Vorerst wird Fuseini allerdings für Sturm Graz II in der Regionalliga Mitte auflaufen.

Geschäftsführer Andreas Schicker zeigte sich auf der Vereinshomepage vom Coup überzeugt: "Wir haben Mohammed im Jänner als Testspieler nach Graz geholt und konnten ihn intensiv beobachten. Er ist ein schneller Spieler mit gutem Tiefgang. Wir holen ihn als Perspektivspieler, der im Frühjahr vorwiegend bei unserer zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen wird. Mohammed wird von uns ausreichend Zeit bekommen, um sich zu akklimatisieren und sich an den europäischen Fußball zu gewöhnen."