SK Sturm Graz - SK Rapid Wien: Bundesliga heute live im TV, Livestream & Ticker

Am Sonntag kommt es in der Bundesliga zu einem wahren Schlagerspiel - der SK Sturm empfängt den SK Rapid. SPOX erklärt, wo es die Partie im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

Schlussspurt in der Bundesliga. Drei Spiele sind noch zu absolvieren, ehe sich die Liga in eine Meisterschafts- und Playoff-Gruppe teilt. Als drittplatzierte Mannschaft mit 32 Punkten hat der SK Sturm das internationale Geschäft fest im Blick, während Rapid Wien sich erst noch in der oberen Tabellenhälfte behaupten muss. Den Vierten (Austria Klagenfurt) und den Zehnten (WSG Tirol) der Liga trennen gerade mal sechs Zähler. Mittendrin befinden sich die Hütteldorfer - aktuell auf Platz fünf.

Sturm wird nach dem Duell mit Rapid ein steirisches Heim-Derby gegen Hartberg sowie ein Auswärtsspiel in Ried bestreiten. Für die Grün-Weißen geht es hingegen dann noch nach Tirol zur WSG, ehe der 22. Spieltag mit einer Begegnung mit Austria Klagenfurt im eigenen Stadion beendet wird.

Sturm Graz - Rapid Wien im TV & Livestream

Die Rechte an der österreichischen Bundesliga liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Daher wird auch das Topspiel der Runde auf Sky Sport Austria 1 HD übertragen. Spielbeginn ist um 17:00 Uhr.

SK Sturm gegen SK Rapid im Liveticker

Für all jene ohne Sky-Abo, empfiehlt sich der SPOX-Liveticker - mit dem ihr stets auf dem aktuellsten Stand bleibt. Zur Partie Sturm vs. Rapid geht es hier entlang.

SK Sturm Graz - SK Rapid Wien: Mögliche Aufstellungen

Sturm Graz: Siebenhandl - Dante, Wüthrich, Affengruber, Gazibegovic - Gorenc-Stankovic - Prass, Hierländer - Sarkaria - Jantscher, Höjlund

SK Rapid: Gartler - Auer, Moormann, Aiwu, Stojkovic - Petrovic, Grahovac - Grüll, Knasmüllner, Demir - Druijf

© imago images Yusuf Demir

Sturm vs. Rapid wohl vor ausverkauftem Haus

Der SK Sturm darf beim Heimspiel gegen Rapid Wien auf lautstarke Unterstützung zählen. Bereits am vergangenen Dienstag waren über 10.000 Tickets für das Topspiel in der Merkur Arena verkauft.

Damit wird der Schlager aller Voraussicht nach vor ausverkauftem Haus stattfinden.