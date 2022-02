Ilzer über Yeboah: "Das ging bei einem Ohr rein und beim anderen wieder raus"

Der SK Sturm kommt mit keiner guten Form aus der Wintervorbereitung. Auch die letzten beiden Testspiele gegen NK Bravo und Mura wurden binnen 24 Stunden verloren. Eine beunruhigende Tendenz vor dem Frühjahrsauftakt bei WSG Tirol am Samstag (17:00 Uhr).

Dass die Testspielergebnisse kein gutes Bild abgeben, gesteht sich auch Sturm-Trainer Christian Ilzer ein. „Wenn man rein die Ergebnisse hernimmt, dann kann man überhaupt nicht zufrieden sein. Aber natürlich haben wir uns bei den Testspielgegnern auch schon etwas dabei gedacht. Aber da bin ich sicherlich nicht komplett zufrieden und es gilt auch noch einige Dinge zu verbessern. Die groben Grundautomatismen stimmen, aber es gilt jetzt noch die Spieler in Form zu bringen und die letzten Details im Zusammenspiel und in der Abstimmung zu finden", erklärt Ilzer bei Sky.

Zudem spricht Ilzer auch den Verkauf von Kelvin Yeboah an den FC Genua an. „Wir haben mit dem Kelvin Yeboah schon einen wirklichen Schlüsselspieler verloren. Da gibt es schon noch Dinge zu erledigen“, so Ilzer. Zwar sei Yeboahs Verkauf „Teil des Jobs“, aber man hätte ihn „gerne weiterbehalten“. Eine Ablösesumme von kolportierten 6,5 Millionen Euro konnten die Grazer aber freilich nicht ablehnen. Auch, weil der Spieler unbedingt weg wollte.

Ilzer: Yeboah? "Spiel hätte mehr Facetten hergegeben"

„Ich glaube, dass sein Spiel noch viel mehr Facetten hergegeben hätte, die man jetzt im Frühjahr gesehen hätte und er nochmals einen ganz anderen Markt bekommen hätte. Das habe ich ihm auch gesagt, aber das ist beim einen Ohr reingegangen und beim anderen wieder raus, als das Angebot vom FC Genua gekommen ist“, erinnert sich Ilzer an sein Gespräch mit Yeboah. „Ich habe dann auch gespürt, dass er sich innerlich sehr schnell für diese Station entschieden hat. Dann ist es eh darum gegangen, eine gute Lösung für beide Seiten zu finden und es war dann auch eine Win-Win-Situation für den gesamten Verein und damit ist es auch abgehakt und das Kapitel Yeboah beendet.“

Das Ende des Kapitel Yeboahs ist für Sturm der Start von Rasmus Højlunds Karriere in Graz. Für den 19-Jährigen legte Sturm rund 1,8 Millionen Euro auf den Tisch. Eine große Investition für die Zukunft. „Mit ihm haben wir einen sehr interessanten, talentierten, jungen Spieler – eine richtige Zukunftsaktie – hinzubekommen. Er passt sehr gut in unser Profil, aber dass es eine gewisse Zeit dauern wird, ist auch normal“, weiß Ilzer.

Ein Kaltstart steht für den Dänen trotzdem bevor: „Aber wir werden ihn dann auch sehr schnell ins Spiel werfen, weil das Spiel wird ihm auch die nötige Entwicklung geben. Er war auch unsere erste Priorität. Es hat dann zwar ein paar Wochen gedauert, bis wir den Transfer realisieren konnten, aber ich bin sehr froh, dass es funktioniert hat.“