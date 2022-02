Freigabe nach Corona-Chaos! Red Bull Salzburg wieder spielfähig

Die bei den im Lauf der vergangenen Woche positiv auf Corona getesteten 17 Red-Bull-Salzburg-Spielern durchgeführten Testungen haben zu einem wesentlichen Teil negative Befunde ergeben. Das vermeldet der Achtelfinalist der Champions League am Montag.

Das heißt, der FC Red Bull Salzburg ist für das am kommenden Mittwoch anstehende Nachtragsspiel der Bundesliga gegen den LASK - entsprechend den "Spielbetriebsrichtlinien der Österreichischen Fußball-Bundesliga" - spielfähig.

"Die letzten Tage waren für uns sehr turbulent und herausfordernd, denn die Vorbereitung auf die bevorstehenden schwierigen Spiele ist nicht so gelaufen, wie wir uns das gewünscht haben. So konnten wir lediglich mit einer sehr kleinen Gruppe trainieren, und auch die Behandlung der verletzten oder angeschlagenen Spieler war nur sehr eingeschränkt möglich", sagt Sportdirektor Christoph Freund.

"Aber wir haben alle gemeinsam versucht, das Beste aus der schwierigen Situation zu machen. Jetzt gilt es, dafür zu sorgen, dass wir rasch wieder in Schwung kommen, und vor allem jene Spieler, die zuletzt pausieren mussten, bestmöglich auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten."

Die Bullen treffen am Mittwoch im Nachtragsspiel auf den LASK (20:30 Uhr), reisen am Samstag nach Altach und bestreiten am Dienstag das Champions-League-Rückspiel beim FC Bayern.