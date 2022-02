Felix Magath: "Hätte mir Admira sparen können"

Von Jänner 2020 bis März 2021 war Felix Magath als Leiter von "Flyeralarm Global Soccer" im Einsatz und hatte dabei beim FC Admira Wacker sowie den Würzburger Kickers alle Hände voll zu tun. Eine Zeit, an die sich mittlerweile 68-Jährige nicht gerne zurückerinnert.

"Vor dem Corona-Hintergrund hätte ich mir Würzburg und Mödling sparen können", meinte Magath im Interview mit dem kicker. Der Europameister von 1980 betonte allerdings, dass seine Fußball-Karriere damit definitiv noch nicht vorbei sei. "Ich habe alles erlebt und einen Erfahrungsschatz wie kaum ein anderer. Ich weiß, wie der Fußball funktioniert, weil ich in allen Ligen gespielt, in verschiedenen Positionen und Clubs gearbeitet habe. Ich weiß, was ich kann - und dass ich noch in der Lage bin, Proficlubs zu helfen", betonte der ehemalige Bayern-Coach.

Mit den Münchnern holte Magath 2005 und 2006 jeweils das Double, während 2009 beim VfL Wolfsburg sensationell die Meisterschale heraussprang. "Vor 100 Jahren war man mit 68 scheintot. Heute ist das anders. Ich kann noch etwas geben, ob es 1. oder 3. Liga ist. Dort wird auch Fußball gespielt", erklärte Magath.