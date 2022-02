Eintracht holt wohl Salzburgs Jerome Onguene ablösefrei

Red Bull Salzburgs Innenverteidiger Jerome Onguene wird wohl weiterziehen. Der 24-Jährige soll im Sommer ablösefrei zu Eintracht Frankfurt wechseln.

Wie Bild berichtet, ist Eintracht Frankfurt in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Jerome Onguene. Der Nationalspieler Kameruns ist im Sommer ablösefrei zu haben.

Zuletzt wurde auch der VfL Wolfsburg mit Onguene in Verbindung gebracht. Das Rennen dürfte nun aber die Eintracht machen.

Onguene hatte in Salzburg phasenweise einen schweren Stand und wurde vergangene Saison an den FC Genua in die Serie A verliehen.

Durch einen Engpass im Abwehrzentrum rutschte Onguene aber wieder in die Stammelf und stand in der laufenden Saison in 17 Partien auf dem Platz. Maximilian Wöber, Oumar Solet und Kamil Piatkowski sind nun aber wieder fit.