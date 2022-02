Austria Wien mit Statement: Young Violets ohne Gazprom-Schriftzug auf dem Trikot

Wie die Wiener Austria in einem Statement am Freitag bestätigt, werden die Young Violets beim Auswärtsspiel gegen den GAK ohne Gazprom-Schriftzug auf dem Trikot auflaufen.

"Mit großer Bestürzung verfolgen wir die Entwicklungen rund um den russischen Angriff auf die Ukraine. Aufgrund dieser Konfrontation gibt es Opfer, Verletzte, Traumatisierte, Vertriebene und sehr viel Leid. Auch der FK Austria Wien will in dieser Situation ein Zeichen setzen", heißt es in einer Aussendung.

Als erste Reaktion wird die Mannschaft der Young Violets das Auswärtsspiel beim GAK Freitagabend ohne Brustsponsor Gazprom Export bestreiten.

"Die weitere Vorgehensweise auf Basis der aktuellen Vertragssituation wird in den bereits angelaufenen Gesprächen mit Gazprom zeitnah entschieden", so die Veilchen.

Der Deal zwischen der Austria und Gazprom wurde im August 2018 für fünf Jahre utnerzeichnet. Pro Jahr sollen die Violetten einen niedrigen siebenstelligen Betrag kassieren.