Yusuf Demir kehrt aus Barcelona retour und verlängert beim SK Rapid

Nun ist die Zukunft von Yusuf Demir geklärt: Der 18-jährige Offensivspieler verlässt den FC Barcelona und kehrt in seine sportliche Heimat zum SK Rapid zurück, wo er seinen Vertrag verlängert.

Rapids Geschäftsführer Sport Zoran Barisic gibt bekannt: "Es waren extrem intensive Gespräche mit und zwischen vielen Beteiligten, aber nun freue ich mich enorm, dass wir zu einer sehr guten Lösung für alle gekommen sind. Der Leihvertrag mit dem FC Barcelona wird beendet, gleichzeitig verlängert Yusuf Demir bei uns vorzeitig bis zum Ende der Saison 2023/24."

Der Wiener wechselte im Sommer 2021 leihweise zum FC Barcelona. Neun Partien absolvierte Demir für die Katalanen - bei Einsatz Nummer zehn wäre die Kaufpflicht von zehn Millionen Euron getriggert worden. Diese Summe war dem finanziell angeschlagenen FC Barcelona offenbar zu hoch. Der Leihvertrag wurde aufgelöst.

Nun darf sich Cheftrainer Ferdinand Feldhofer über einen Neuzugang in der Kreativabteilung freuen: "Es ist sehr schön, dass wir mit Yusuf Demir einen hochtalentierten Spieler in unsere Reihen bekommen, der bereits Länderspiele absolviert hat und in der Champions League Erfahrung sammeln konnte. Da er bereits acht Jahre bei Rapid war, wird die Eingewöhnungszeit sehr kurz sein und wenn er sein Potential ausschöpfen kann, wird er eine riesige Verstärkung für uns sein."

Auch Demir äußerte sich zur Rückkehr: "Ich freue mich schon sehr auf die kommenden Aufgaben und das Wiedersehen mit meinen alten Teamkollegen. Die Vorfreude ist sehr groß, jetzt bin ich wieder daheim bei meinem Klub."