Sturms Jakob Jantscher über Transfer-Gerüchte: "Muss sehr viel zusammenpassen"

Jakob Jantscher befindet sich in Top-Form. Wenig verwunderlich ziehen die starken Statistiken des Sturm-Kickers Interesse auf sich. Ein Wintertransfer ist aber unwahrscheinlich, verrät der 32-Jährige.

Starke 15 Tore und 14 Vorlagen hamsterte Jakob Jantscher in der laufenden Saison in 29 Partien in allen Bewerben für Sturm Graz. Der 32-Jährige zählt in Graz auf und neben dem Platz zu den wichtigsten Akteuren.

Nun sollen Klubs aus der MLS die Fühler nach Jantscher ausgestreckt haben. Aber: Der Offensivspieler wird Graz wohl nicht verlassen. "Ehrlich gesagt: Es muss sehr viel zusammenpassen, dass ich Sturm verlasse und aus Graz fortgehe. Ich fühle mich hier sehr wohl“, so Jantscher zur Kronen Zeitung.

„Und grundsätzlich ist für mich ja auch vorstellbar, dass ich meine Erfahrungen in diesem Verein einmal nach der aktiven Zeit einbringe. Aber das ist mir jetzt alles noch zu weit weg, denn ich glaube und hoffe natürlich, dass ich noch zwei bis drei Jahre auf diesem Level meine Leistung bringen kann.“

Gerüchte um MLS-Interesse sind aber nicht aus der Luft gegfriffen. "Es ist richtig, dass es Interesse von einem Klub aus den Staaten gibt. Allerdings bis dato auch nicht mehr. Weder mit mir noch mit Sturm wurde konkret gesprochen - deswegen befasse ich mich damit auch nicht länger, will mich auf das Wesentliche konzentrieren", verrät Jantscher. "Es ist allerdings auch kein Geheimnis, dass ich die Entwicklung etwa in Amerika, in der MLS, seit Jahren verfolge.“

Jantscher scheute in seiner bisherigen Karriere das Ausland nie. Nach seinem Engagement bei Red Bull Salzburg kickte der 23-fache ÖFB-Teamspieler für Dynamo Moskau, NEC Nijmegen, FC Luzern und Rizespor, bevor er wieder nach Graz zurückkehrte.