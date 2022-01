Sturm Graz sucht Yeboah-Nachfolger: "Wir haben einen Schattenkader"

Am Samstag verkaufte der SK Sturm Angreifer Kelvin Yeboah für eine interne Rekordsumme von rund 6,5 Millionen Euro an den FC Genua. Ein Teil davon soll in einen Nachfolger investiert werden.

"Es ist unser eingeschlagener Weg junge Spieler weiterzuentwickeln und dies ist unserem Trainerteam bei Kelvin auch hervorragend gelungen. Wir haben den Markt natürlich parallel immer im Auge und haben ein klares Anforderungsprofil für die Stürmerposition", sagte Sportchef Andreas Schicker unmittelbar nach Yeboahs Verkauf.

Die Ablösesumme soll rund 6,5 Millionen Euro plus weitere Bonuszahlungen betragen. Damit pulverisiert Sturm alle internen Transferrekorde. Der bisher teuerste Abgang ist Mario Haas mit rund 3,12 Millionen Euro nach Straßburg. Für Dario Maresic (Reims) und Uros Matic (Kopenhagen) wurden drei Millionen Euro lukriert.

Mit Anderson Niangbo, Jakob Jantscher, Manprit Sarkaria oder Neuzugang Luca Kronberger sind zwar noch Offensivspieler im Kader, dennoch soll im Jänner nachgelegt werden.

"Wir werden auf der Stürmerposition was tun, haben natürlich einen Schattenkader mit Kandidaten erstellt - es gibt aber noch keine Tendenz, in welche Richtung es geht. Es sind auch Österreicher im Gespräch", sagt Schicker zur Kronen Zeitung. Zudem sollen die Grazer Kandidaten aus Skandinavien im Auge haben.

Und Jantscher weiß bereits, wie sein neuer Kollege aussehen soll: "Unser System hat mit zwei unterschiedlichen Stürmertypen - einer, der zwischen den Reihen spielt, einer mit Tiefgang - sehr gut funktioniert, daher gehe ich davon aus, dass noch ein anderer Stürmertyp geholt wird."