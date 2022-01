Red Bull Salzburg: Angebot für Brenden Aaronson erhöht, auch Benjamin Sesko begehrt

Die Gerüchteküche rund um Red Bull Salzburgs Talente kommt im Jänner wieder in Fahrt. Demnach lässt Leeds United bei Brenden Aaronson nicht locker und Sturmkante Benjamin Sesko weckt das Interesse aus London.

Laut The Athletic hat Leeds das Angebot für Aaronson nun auf kolportierte 24 Millionen Euro erhöht, nachdem die Bullen die erste Offerte von 18 Millionen Euro abwiesen. Dazu sei Leeds-Sportdirektor Victor Orta höchstpersönlich in die Mozartstadt gereist, um einen Transfer auszuloten. Salzburg plant jedoch nicht Stammspieler im Winter abzugeben, während Leeds den Deal noch in diesem Transferfenster fixieren will. Auch Aaronson wolle den Klub laut Bericht noch nicht verlassen. Trainer Marcelo Bielsa meinte kürzlich, dass ein Transfer von Aaronson eine "hypothetische Möglichkeit" sei. Gut möglich, dass es im Sommer zu einem neuen Treffen kommt.

Tottenham Hotspur auf Sesko auf dem Zettel

Aaronson ist aber nicht der einzige Bulle, der Begehrlichkeiten in England weckt. Benjamin Sesko zählt in dieser Saison erstmals zum Stammpersonal des Serienmeisters und hat sich mit drei Treffern und zwei Assists in 15 Einsätzen bereits gut in der österreichischen Bundesliga eingelebt. Erst im letzten Testspiel gegen Amstetten erzielte der Stürmer vier Treffer in zehn Minuten. Wie Gianluigi Longari von Sportitalia berichtet, soll sich das englische Schwergewicht Tottenham Hotspur Gedanken über einen Kauf des Slowenen machen, bisher wurde aber noch nichts Konkretes eingereicht. Weiters sollen mehrere Anfragen für den Stürmer eingegangen sein.

Auch hier gilt wohl die Devise, dass Sportchef Christoph Freund wohl keinen Spieler im Winter abgeben will. Am 16. Februar trifft Salzburg im Achtelfinale der Champions League auf FC Bayern München.