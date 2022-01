Neue Klubs für Ex-ÖFB-Kicker Pehlivan und Hosiner

Die beiden einstigen ÖFB-Teamspieler Philipp Hosiner und Yasin Pehlivan haben am Montag den Verein gewechselt. Pehlivan landet bei Manisa FK, Hosiner in Offenbach.

Der 33-jährige Pehlivan verabschiedet sich aus der Süper Lig von Rizespor zum Zweitligisten Maniska FK. Der 17-fache ÖFB-Teamkicker spielte zuletzt nur eine untergeordnete Rolle.

"Wir haben einen sehr erfahrenen Mann in unser Team aufgenommen. Wir denken, dass er mit seiner Erfahrung einen großen Beitrag leisten wird. Ich wünsche mir, dass der Transfer für beide Seiten von Vorteil ist", sagt Klubchef Engin Anli in einer Aussendung.

Neben Pehlivan geht auch Ex-Veilchen Hosiner einen - beziehungsweise zwei - Schritt retour. Der 32-Jährige verlässt Zweitligist Dynamo Dresden und wechselt zu den Offenbacher Kickers in die vierte Spielklasse. "Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht und mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich werde ab dem heutigen Tag alles geben, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen", so Hosiner.

Im Sommer 2020 wechselte Philipp Hosiner begleitet von großen Hoffnungen vom Chemnitzer FC zu Dynamo Dresden. In Chemnitz erzielte der Österreicher starke 20 Tore in 29 Partien. Eine Quote, die Hosiner in Dresden nicht reproduzieren konnte. In der laufenden Saison absolvierte Hosiner in der 2. Bundesliga gar nur 256 Minuten und traf dabei nicht.