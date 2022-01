Gerücht: Dorian Babunski soll beim SK Rapid andocken

Nach Rene Kriwak könnte der SK Rapid einen weiteren Mittelstürmer verpflichten. Dorian Babunski soll von Botev Vratsa nach Hütteldorf wechseln - so zumindest das Gerücht.

In den vergangenen Tagen präsentierte der SK Rapid mit Rene Kriwak vom Wiener Sportklub bereits einen Perspektivstürmer. Und während sich Gerüchte um Abänge von Taxiarchis Fountas und Ercan Kara häufen, könnte ein weiterer Angreifer andocken.

Wie Medien in Nordmazedonien berichten, soll der 25-jährige Dorian Babunski vor einem Wechsel zu Rapid stehen. Babunski soll sich bereits von seinen Teamkollegen bei Botev Vratsa verabschiedet haben.

Der 185 Zentimeter große Stürmer kickte einst in der Jugend von Real Madrid. Anschließend ging Babunski den Weg über Radomlje (Slowenien), Machida und Kagoshima (beide Japan). Aktuell kickt der Nordmazedonier bei Botev in Bulgarien und erzielte in der laufenden Saison zehn Tore in 18 Partien.