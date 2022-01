Bericht: Sturm Graz findet Yeboah-Ersatz beim FC Kopenhagen

Nach dem Verkauf von Kelvin Yeboah ist der SK Sturm auf der Suche nach Verstärkungen. Dabei soll ein Duo des FC Kopenhagen in den Fokus der Grazer gerückt sein.

Über sechs Millionen Euro lukrierte der SK Sturm beim Verkauf von Yeboah an den FC Genua. Somit bleibt genügend Budget für neue Kaderverstärkungen.

Laut Reporter Peter Linden führt die Spur nun nach Kopenhagen. Die beiden Offensivspieler Rasmus Höjlund und William Böving sollen auf der Liste von Sportdirektor Andreas Schicker stehen.

Der 18-jährige Mittelstürmer Höjlund ist Stammgast im dänischen U19-Nationalteam und erzielte in der laufenden Saison in allen Bewerben fünf Tore in 27 Spielen. Hochinteressant liest sich auch die Personalie Böving. Der 18-jährige Linksaußen kickt bereits im dänischen U21-Nationalteam und erzielte in der laufenden Spielzeit fünf Treffer in 23 Partien.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Laut Linden hat Schicker jedenfalls bereits den Nachfolger von Yeboah gefunden, Ilzer gab demnach sein "okay". Auch der Vertrag mit dem Spieler sei schon ausgehandelt, inklusive Einigung mit dem FC Kopenhagen. Gut möglich, dass nun einer aus dem Duo Höjlund und Böving andockt.