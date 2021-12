SK Rapid Wien und Red Bull Salzburg binden Youngsters

Wie der SK Rapid Wien am Montag bekanntgab, unterschreibt U18-Kapitän Dominic Vincze einen "langfristigen" Vertrag. Der 17-jährige Defensivspieler wird zudem ab Jänner endgültig in den Kader von Rapid II befördert. Weitere Details sind nicht bekannt.

"Es freut mich sehr, weiter ein Teil des SK Rapid sein zu dürfen. Als es zum ersten Gespräch mit Herrn Schuldes gekommen ist, habe ich anfangs gar nicht erwartet, dass es um einen längerfristigen Vertrag gehen könnte. Umso mehr freut es mich, dass es jetzt dazu gekommen ist. Das gibt mir weiteres Selbstvertrauen und ich sehe meine Leistungen dadurch honoriert. Den Trainingsstart im Jänner kann ich gar nicht mehr erwarten", wird Vincze in einer Klub-Aussendung zitiert. In den vergangenen Wochen lief die Nachwuchshoffnung bereits für Patrick Jovanovics Rapid II auf.

Der sportliche Leiter für Nachwuchs, Akademie und Rapid II Willi Schuldes zeigte sich über die Vertragsunterzeichnung erfreut: "Dominic Vincze hat sich in den letzten eineinhalb Jahren toll weiterentwickelt und ist als Kapitän der U18-Akademie des SK Rapid auf und neben dem Platz zum Führungsspieler gewachsen. Er gilt als ein weiteres Paradebeispiel für die duale Ausbildung für Talente, die beim SK Rapid im Vordergrund steht. Mit dieser ersten Vertragsunterzeichnung und dem endgültigen Schritt in den Trainingskader von Rapid II wollen wir ein weiteres Eigengewächs fördern und sind froh Dominic längerfristig an den Verein zu binden."

Red Bull Salzburg verlängert Vertrag mit Wallner

Auch Red Bull Salzburg vermeldete am Montag einen Vertragscoup. Die "Salzburger Bullen" verlängerten mit Innenverteidiger Lukas Wallner bis Sommer 2025.

Wallner kickt derzeit für den FC Liefering in der Zweiten Liga und wird dort weiterhin verbleiben. Dennoch startet der 18-Jährige Anfang Jänner mit dem Profiteam in die Winter-Vorbereitung und wird auch das Trainingslager in Spanien absolvieren.