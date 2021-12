Red Bull Salzburg und RB Leipzig beobachten Paxten Aaronson

Während Brenden Aaronson bei Red Bull Salzburg regelrecht aufblüht und auch international Interesse weckt, hat auch Bruder Paxten (18) erste Profiluft bei Philadelphia Union geschnuppert. Salzburg, aber auch RB Leipzig, schauen laut MLS-Redakteur Tom Bogert genauer hin.

"Ich habe ihn heranwachsen sehen und habe gesehen, was für ein Spieler er ist, und er wird etwas ganz Besonderes werden", ist Brenden von seinem jüngeren Bruder überzeugt.

Paxten Aaronson wurde diese Saison aus der Akademie hochgezogen und kam im Herbst immer besser in Fahrt. In seiner ersten Spielzeit in der MLS traf er drei Mal bei 591 Spielminuten, wovon er in fünf Partien von Beginn an auflief.

Im November debütierte er im U20-Nationalteam der USA, und sogar eine Nominierung bei den Herren stand im Raum. Wie Cheftrainer Gregg Berhalter gestand, war eine Nominierung Aaronsons ein Thema, aber Philadelphia befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in den MLS Cup-Playoffs. Wie lange der Youngster noch in der MLS aufläuft, steht in den Sternen, einige europäische Klubs verfolgen die Entwicklung genauestens.