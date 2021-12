Red Bull Salzburg interessiert sich offenbar für Orri Steinn Óskarsson

Auf der Suche nach Top-Talenten soll Österreichs Serienmeister auf FC-Kopenhagen-Nachwuchshoffnung Orri Steinn Óskarsson gestoßen sein. Das berichten dänische Medien.

Red Bull Salzburg soll sich um FC-Kopenhagen-Stürmertalent Orri Steinn Óskarsson bemühen. Das berichtet das dänische Medium nordicbet.dk.

Der 17-jährige Isländer erzielte für Kopenhagens Nachwuchsteam in der U19 Drenge Ligaen 14 Tore in elf Partien. Zudem ist der 186-Zentimeter-Angreifer bereits für Islands U21-Nationalteam im Einsatz.

Zwar steht Orri Steinn Óskarsson bei den Dänen noch bis Sommer 2024 unter Vertrag, so lange wird er laut dem Medienbericht aber nicht zu halten sein.

Mit Club Brügge, Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund, Juventus Turin, RB Leipzig und Red Bull Salzburg ist die Liste an Interessenten für „eines der großen Offensivtalente des Jahres 2004 in Europa“ lange - wie so oft stellt Salzburg zwar nicht den größten Namen, aber eine Top-Perspektive für den Isländer dar.