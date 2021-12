Red Bull Salzburg: Brenden Aaronson weckt Interesse aus Top-Ligen

Brenden Aaronson hat sich seit seiner Ankunft bei Red Bull Salzburg blitzartig im Mittelfeld der Bullen etabliert. Die starken Leistungen des jungen US-Amerikaners sind mittlerweile auch anderen Klubs aufgefallen, so soll es bereits Interesse aus mehreren Top-Ligen geben.

Mit zehn Torbeteiligungen in 26 Partien trug Aaronson maßgeblich zu Salzburgs Erfolgslauf in der Hinrunde bei, wobei insbesondere die zwei Treffer (sowie einem Assist) in den CL-Quali-Spielen gegen Bröndby IF äußerst wichtig waren und damit den historischen Erfolgslauf in der Königsklasse eröffnete.

Und auf dieser internationalen Bühne konnte Aaronson mächtig Eigenwerbung betreiben, denn laut Tom Bogert von mlssoccer.com verfolgen mehrere ausländische Klubs die Entwicklung des Offensivspielers genauestens. So sei vor allem Leeds United unter Pressing-Liebhaber Marcelo Bielsa ernsthaft am US-Teamspieler interessiert. Auch AC Mailand habe ein Auge auf den 21-Jährigen geworfen haben, und auch RB Leipzig soll im Rennen sein.

Für Sportdirektor Christoph Freund müsste dabei wohl ein äußerst unmoralisches Angebot kommen, um Aaronson im Winter ziehen zu lassen. Sein Vertrag bei Salzburg läuft aktuell bis 2025.

Aaronson kam im Jänner 2020 für kolportierte 6,5 Millionen Dollar von Philadelphia Union, die Summe könnte dabei mit Boni-Zahlungen bis Sommer noch auf 9 Millionen Dollar ansteigen. Sollte Salzburg Aaronson dennoch im Sommer verlieren, könnte Philadelphia rund 10 bis 20% der Ablöse einheimsen.