Marca berichtet: Yusuf Demirs Aus in Barcelona besiegelt - Rückkehr zu Rapid

Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, wurde Rapid-Leihgabe Yusuf Demir vom FC Barcelona bereits persönlich das Aus mitgeteilt. Der 18-Jährige wird zum SK Rapid zurückkehren.

Wie die Sport vor wenigen Tagen berichtete, hat der FC Barcelona Demir bereits mitgeteilt, dass er sich einen neuen Klub suchen darf - die Katalanen wollen die Leihe demnach im Jänner beenden und dementsprechend die Kaufoption nicht ziehen. Demirs Management wollte sich auf SPOX-Nachfrage dazu nicht äußern.

Einige Tage danach bestätigt auch das große spanische Sportblatt Marca, dass Demirs Aus in Barcelona fixiert ist. In den kommenden Tagen soll eine Bekanntgabe erfolgen. Die Begründung: Der Österreicher hätte zwar Potenzial, die große (erhoffte) Explosion blieb aber aus.

Beim nächsten La-Liga-Einsatz müsste Barca zehn Millionen an Rapid überweisen und den Transfer in trockene Tücher bringen - das wird nun nicht passieren. Demir wird nach Hütteldorf zurückkehren und entweder noch im Winter oder erst im Sommer in eine stärkere Liga wechseln. Dabei handelt es sich voraussichtlich um die deutsche Bundesliga.

Der vierfache österreichische Nationalspieler absolvierte für Barca insgesamt neun Partien, drei davon in der Champions League.