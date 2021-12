Manchester United soll an Austrias Eric Martel dran sein

Bahnt sich eine mittelschwere Transfer-Überraschung in der österreichischen Bundesliga an? Manchester United soll Interesse an Austria-Wien-Mittelfeldspieler Eric Martel zeigen.

Glaubt man dem englischen Boulevardblatt The Sun, hat sich Austria-Wien-Kicker Eric Martel ins Visier von Manchester-United-Coach Ralf Rangnick gespielt. Wie die Yellow Press berichtet, ist der 19-Jährige eines von vier Talenten, das Rangnick auf dem Zettel hat.

Der Youngster, der aktuell von RB Leipzig nach Favoriten verliehen ist, soll langfristig den 33-jährigen Nemanja Matic ersetzen. Rangnick kennt Martel noch aus seiner Zeit in Leipzig.

Der deutsche U21-Nationalspieler absolvierte für die die Veilchen in der laufenden Saison in allen Bewerben 21 Partien.

Neben Martel soll Rangnick auch Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach) und Armel Bella Kotchap (VfL Bochum) auf dem Wunschzettel haben.