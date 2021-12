"Hat Potenzial": Holt Rapid Wien Stürmer Rene Kriwak?

Die Zukunft von Rapid-Stürmer Ercan Kara ist noch ungeklärt, weshalb sich die Hütteldorfer bereits nach Alternativen umschauen. Dabei soll Sportdirektor Zoran Barisic im Unterhaus fündig geworden sein.

Denn ein heißer Kandidat soll Rene Kriwak vom Wiener Sportclub sein. Kriwak, ausgebildet in der Admira-Akademie, legte nun in seiner ersten Saison beim Regionalligisten mit elf Toren in 13 Spielen einen Blitzstart hin. Ins Profil passt zudem Kriwaks Statur, der mit 1,98m noch eine Spur größer wäre als Kara.

"Das ist ein interessanter, junger Spieler, den ich schon lange kenne und der auch unter Carsten Jancker trainiert hat. Er hat Potenzial, deswegen sind auch mehrere Vereine interessiert", sagt Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic im Kurier. "Wenn Kriwak kommt, darf man nicht erwarten, dass er sofort im Profiteam voll dabei ist. Das wäre ein Projekt, bei dem alles offen ist."

Eine Verpflichtung scheint recht konkret zu sein - wenn auch nicht für die direkte Kara-Nachfolge.