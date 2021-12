Gerücht: Benfica Lissabon interessiert sich für WSG-Kicker Raffael Behounek

WSG-Innenverteidiger Raffael Behounek könnte der große Sprung ins Ausland gelingen: Traditionsverein Benfica Lissabon soll sich laut einem Bericht der Tiroler Tageszeitung für den 24-Jährigen interessieren.

Raffael Behounek hat offenbar die Aufmerksamkeit der Benfica-Lissabon-Scouts auf sich gezogen. Das berichtet die Tiroler Tageszeitung.

Der Wiener, der sich über Mattersburg und Wacker Innsbruck zur WSG spielte, ist in der laufenden Saison ein Schlüsselspieler unter Trainer Thomas Silberberger. Sein Vertrag in Tirol läuft noch bis Sommer 2023 - damit dürfte eine relevante Ablösesumme winken.

Benfica, wo auch ÖFB-Legionär Valentino Lazaro kickt, liegt in der laufenden Saison auf dem dritten Tabellenplatz, unmittelbar hinter den großen Rivalen FC Porto und Sporting. In der Champions League gelang in einer Gruppe mit Bayern, Barca und Dynamo Kiew sensationell der Aufstieg.