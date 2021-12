Brisant: Damir Canadi wurde von SCR-Altach-Routiniers "hintergangen"

Der SCR Altach gab am Freitag die Freistellung von Cheftrainer Damir Canadi bekannt. Nun kamen brisante Details über seine Entlassung ans Tageslicht.

Nach 18 Runden der laufenden Saison steht der SCR Altach am Tabellenende der Österreichischen Bundesliga. Drei Siegen und vier Remis stehen im vergangenen Herbst elf Niederlagen gegenüber. Canadis Freistellung war für die Vorarlberger alternativlos.

Wie der Kurier nun berichtet, wurde der 51-Jährige von seiner Mannschaft hintergangen.

"Wie wir dann herausgefunden haben, haben sich Teile der Mannschaft vor den Spielen getroffen und von zwei Spielern visualisierte Anleitungen erhalten, wie sie spielen sollen", so Canadi nach seiner Entlassung.

Laut dem Kurier handelt es sich dabei die Routiniers Atdhe Nuhiu und Jan Zwischenbrugger. Offenbar wurden den Spielern Folien vorgelegt, wie sie sich am Feld und gegen den Ball verhalten sollen - Canadi wusste von den Plänen nichts.

"Es gibt in dieser Causa nichts schönzureden", so Sportdirektor Werner Grabherr. „Es hat sich aus einer guten Intention heraus etwas entwickelt, was den Spielern aus den Fugen geraten ist."