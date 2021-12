"Auf jeden Fall": Karim Adeyemi bestreitet Achtelfinale mit Red Bull Salzburg

Erneut war Karim Adeyemi ein Schlüsselakteur bei Red Bull Salzburgs Aufstieg ins Champions-League-Achtelfinale. Nun bestätigt er seinen Verbleib bis Sommer.

Erst legte Karim Adeyemi das Siegestor von Noah Okafor mustergültig via Querpass auf, dann provozierte er mit einem giftigen Lauf in die Tiefe die gelb-rote Karte von Sevilla-Mittelfeldspieler Joan Jordan.

„Ich bin überglücklich, dass ich mit so einer Mannschaft hier weiterkommen darf. Ich bin überglücklich, dass wir im Achtelfinale sind und ich freu mich aufs Feiern. Es war wichtig, dass wir die Ruhe behalten haben. Für uns wäre ein 0:0 auch okay gewesen und dann haben sie hinten aufgemacht und wir haben die Chance genutzt. Die Punkte waren wichtig und das ist alles, was zählt“, jubelte der Deutsche nach Schlusspfiff bei Sky.

"Wir als Mannschaft haben das geschafft und nicht der einzelne hat Geschichte geschrieben. Ich bin hier bei Salzburg und wollte genau das erreichen mit diesem Team.“Wir als Mannschaft haben das geschafft und nicht der einzelne hat Geschichte geschrieben. Ich bin hier bei Salzburg und wollte genau das erreichen mit diesem Team."

Der 19-Jährige erzielte in seinen sechs Champions-League-Auftritten drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Bayern München, Borussia Dortmund, Barca und PSG haben Adeyemi auf der Liste - einen Abschied vor dem Sommer wird es aber nicht geben, wie er bestätigt. Auf die Frage, ob er mit dem FC Salzburg das Achtelfinale bestreiten wird, sagt Adeyemi: „Auf jeden Fall.“