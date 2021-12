Altach-Kicker kontert Canadi-Vorwürfe

Nach den Vorwürfen von Ex-Altach-Trainer Damir Canadi, wonach einige seiner Spieler ihn hintergangen hätten, meldet sich nun einer der Beschuldigten zu Wort.

Laut Kurier gehörten dazu die Kapitäne Jan Zwischenbrugger sowie Atdhe Nuhiu. Sie sollen der Mannschaft Anweisungen gegeben haben, wie diese im Spielaufbau und gegen den Ball agieren soll - ohne dem Wissen oder Einverständnis des Trainers.

"Wir haben in der Mannschaft darüber geredet, was wir verbessern können, um erfolgreich zu werden. Wir haben uns für den Verein eingesetzt, es ist nie gegen den Trainer gegangen", wehrte sich nun Zwischenbrugger gegenüber der Krone. Es soll nie etwas besprochen worden sein, was der Coach nicht vorgegeben hätte.

"Es ist unlogisch, dass drei Spieler, denen der Trainer mehr Verantwortung gegeben hat, kurz danach gegen ihn opponieren", erklärte der 31-Jährige weiter. Neben Zwischenbrugger und Nuhiu gehört auch Tino Casali zum Kapitänstrio.

Auch der Verein bezog Stellung. "Es gibt in dieser Causa nichts schönzureden", sagte Sportdirektor Werner Grabherr und fügte an: "Es hat sich aus einer guten Intention heraus etwas entwickelt, was den Spielern aus den Fugen geraten ist."