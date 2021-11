Rapid-Trainersuche: Ist Domenico Tedesco ein Kandidat?

Der SK Rapid sucht weiterhin einen Nachfolger für Ex-Cheftrainer Dietmar Kühbauer. Mit Domenico Tedesco geistert nun auch ein prominenter Name durch Hütteldorf.

Wie Journalist und Rapid-Insider Peter Linden auf seinem Blog berichtet, beschäftigt sich Rapid ernsthaft mit Ex-Schalke-04-Coach Domenico Tedesco.

Aus sportlicher Sicht hätte der 36-Jährige demnach gute Karten - es soll sich aber am Finanziellen spießen. Tedesco soll rund dreimal so viel verlangen, wie das veranschlagte Budget erlaubt. Tedesco soll zudem auf einen Job in Deutschland spitzen, Hertha BSC soll Interesse zeigen.

Der Italiener betreute über 75 Partien Schalke 04 und feierte mit den Königsblauen die Vizemeisterschaft. Zuletzt betreute Tedesco Spartak Moskau - nach 54 Partien verabschiedete er sich aber wieder aus Russland.