Österreich im Lockdown: Die Geisterspiele sind zurück

Die Fallzahlen explodieren und Österreich geht am Montag in den vierten Lockdown. Damit kehren in der österreichischen Bundesliga auch die Geisterspiele zurück.

Niemand hat sie vermisst, aber sie sind wieder da: Die Geisterspiele im österreichischen Fußball. Am Montag beginnt in Österreich der vierte Lockdown und damit schließen auch wieder die Stadiontore für Zuschauer.

Der Spielbetrieb der Bundesliga wird aber auch ohne Fans fortgesetzt. "Dass Fußball ohne Fans nicht dasselbe ist, wissen wir alle", so Bundesliga-Boss Christian Ebenbauer im ORF.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Ebenbauer weiter: "Wir haben in den letzten eineinhalb Jahren bewiesen, dass wir den Spielbetrieb unter größtmöglicher Sicherheit für alle Personen im Stadion fortführen können. Deswegen gehen wir fix davon aus, dass der Spielbetrieb fortgesetzt werden kann."