Fix! Austria Wien in finalen Verhandlungen mit österreichischer Investorengruppe

Drei potenzielle Investoren standen im Raum. Am Montag hat der Verwaltungsrat der Wiener Austria in einer außerordentlichen Sitzung in der Generali-Arena auf Vorschlag vom Vorstand und dem Sanierungsbeirat eine Entscheidung hinsichtlich des Investoreneinstiegs getroffen.

Mit der mehrheitlich österreichischen Investorengruppe von "Viola Investment GmbH" werden nun die Detailverhandlungen gestartet, um möglichst bald die erforderlichen Verträge zu unterzeichnen.

"Es war immer unser Ziel, die für die Austria sportlich und wirtschaftlich beste Lösung zu finden und bis spätestens Ende November zu einem Ergebnis zu kommen. Jetzt gilt es letzte Detailverhandlungen abzuschließen und den Vertrag zeitnah zu unterfertigen", sagt AG-Vorstand Gerhard Krisch.

Die heimische "Sicherheits-Variante" ist laut Medienberichten ein Konsortium rund um Jürgen Werner, der aktuell mit einer Funktionssperre belegt ist. Zudem mischen auch Austria-Präsident Frank Hensel und die beiden Vizepräsidenten Raimund Harreither und Karl Pisec mit.