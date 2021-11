Corona-Ausbruch! Sturm Graz gegen Altach verschoben

Das Meisterschaftsspiel der Bundesliga zwischen dem SCR Altach und dem SK Sturm Graz, das heute um 14:30 Uhr stattgefunden hätte, wird verschoben. Grund dafür sind mehrere positive Coronatests beim SK Sturm Graz.

Antigentests am Samstag und Sonntag haben mehrere neue positive Fälle in der Roten Gruppe ergeben. Davon sind Spieler und Betreuer betroffen. Kurios: Die am Freitagabend in Vorarlberg durchgeführten PCR-Tests waren noch allesamt negativ ausgefallen.

Aufgrund der Entwicklung der positiven Fälle wurde aus medizinischen Gründen entschieden, das Spiel zu verschieben. Ein Nachtragstermin wird "schnellstmöglich festgelegt", heißt es in einer Aussendung der Grazer.

Bereits am Donnerstag wurde Stürmer Kelvin Yeboah beim Auswärtsspiel gegen Real Sociedad positiv getestet. Yeboah musste sich in San Sebastian in Quarantäne begeben.