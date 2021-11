Bericht: Zieht Kaufpflicht von Yusuf Demir zu FC Barcelona früher als gedacht?

Rapid-Leihgabe Yusuf Demir könnte bereits früher von FC Barcelona festverpflichtet werden als vorerst angenommen. Wie Sport berichtet, haben die beiden Klubs eine Klausel vereinbart, wonach Demir bereits nach zehn Spielen fixe zu den Katalanen wechselt.

Offenbar ist der Österreicher nur mehr zwei Spiele davon entfernt, ein vollwertiger Barça-Spieler zu werden. Nachdem er vergangenen Dienstag gegen Benfica in der Startelf stand, hat der Stürmer bereits acht Spiele für die erste Mannschaft absolviert. Laut dem Bericht haben die Blaugrana und Rapid Wien eine Kaufpflicht in Höhe von zehn Millionen Euro vereinbart, sollte Demir zehn Spiele für die erste Mannschaft bestreiten. Demnach könnte sich Rapid früher als gedacht auf eine Ablöse freuen.

Jedoch bleiben noch ein paar Fragezeichen. Denn Demir, eigentlich für die zweite Mannschaft geholt, profitierte nicht nur vom plötzlichen Abgang Messis, sondern auch von einigen Verletzungen im Profikader. Unter Trainer Ronald Koeman kam der 18-Jährige daher im Sommer bereits in sechs Partien zum Zug, geriet daraufhin aber wieder etwas ins Hintertreffen und musste rund einen Monat von der Bank aus zusehen.

in weiteres Hindernis betrifft die unklare Situation in der Kaderplanung der Vereins. Der Klub erlebt gerade einen Umbruch und ist finanziell nicht mehr auf Rosen gebettet. Sportdirektor Ramon Planes nahm Mitte November den Hut und noch ist kein Nachfolger gefunden. Wie dieser mit dem Leihspieler plant, bleibt daher noch offen. Ob Neo-Coach Xavi langfristig auf den Dribblanski setzt, ist ebenso ungewiss. Immerhin brachte die Barca-Legende in der Champions League gegen Benfica überraschend von Beginn an und begründete seine Entscheidung mit starken Trainingsleistungen. Und dabei hätte Demir beinahe für seinen ersten Pflichtspieltreffer gesorgt, die Kritiken vielen in der Presse gemischt aus. Keine leichten Umstände, aber dennoch: Demir sammelt gute Argumente für einen Verbleib.