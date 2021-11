Admira vermeldet "Transfercoup": Jan Vodhanel heuert an

Der FC Admira fixiert den ersten Wintertransfer: Die Niederösterreicher engagieren den tschechischen Mittelfeldspieler Jan Vodhanel ablösefrei. Der 24-Jährige erhält einen ab 7. Jänner 2022 datierten langfristigen Vertrag.

Vodhanel, der in den letzten Jahren national sowie international laut einer Aussendung der Admira "ein begehrter Mann war", stand zuletzt bei Bohemians 1905 in seiner Heimat unter Vertrag und brachte es insgesamt auf 52 Einsätze in Tschechiens höchster Liga.

"Wir konnten mit Jan einen extrem hochtalentierten Spieler für uns gewinnen. Er hat in der tschechischen Liga schon viel Erfahrung sammeln können und gezeigt, was er kann. Wir haben in letzter Zeit sehr viele junge, talentierte Spieler forciert, aber es ist genauso wichtig, dass wir auch erfahrene Leute einbauen, die unsere Jungen leiten und verbessern können. Das erhoffen wir uns auch von Jan", erklärt Sportdirektor Marcel Ketelaer.

Der ehemalige U21-Nationalspieler ist im Mittelfeld sowohl rechts als auch links einsetzbar.