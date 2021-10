WM-Qualifikation: Österreich bei Niederlage in Dänemark bieder und farblos

Für Österreich war in der WM-Qualifikation auswärts gegen Dänemark am Dienstag nichts zu holen: Das Team von Trainer Franco Foda präsentierte sich ideenlos und ungefährlich und musste sich schließlich in Kopenhagen mit 0:1 geschlagen geben.

Die österreichische Nationalmannschaft gestaltete die erste Halbzeit gegen Dänemark bieder. Spielerisch waren die Gastgeber klar überlegen und hatten entsprechend auch die gefährlicheren Torchancen.

Auf der Gegenseite hatte Österreich wiederum Probleme, selbst zu Möglichkeiten zu kommen, die größte und einzige echte Torchance im ganzen Spiel hatte Martin Hinteregger nach 25 Minuten per Kopf nach einem Freistoß von David Alaba. Das ÖFB-Team verteidigte aber zumindest einigermaßen solide.

Österreich auch in Halbzeit zwei ohne Idee

Sogar noch dramatischer gestaltete sich das Bild im zweiten Durchgang - Dänemark schnürte das ÖFB-Team mit Wiederbeginn ein und ging nach 52 Minuten verdient in Führung. Thomas Delaney marschierte durch die Hintermannschaft der Österreicher, legte quer auf Joakim Maehle, der souverän flach im linken Eck verwandelte.

Ein Weckruf war der Rückstand für die österreichische Nationalmannschaft nicht. Nach etwas 70 Minuten war die spektakulärste Szene aus rot-weiß-roter Sicht ein Bodycheck von Keeper Daniel Bachmann gegen Mitspieler Hinteregger. Torchancen blieben gänzlich aus und so fiel es auch nicht weiter auf, dass sich Dänemark selbst sukzessive aus dem Spiel nahm und das Ergebnis trocken über die Linie brachte.

Konrad Laimer: "Das war viel zu wenig"

„Das einzige was uns gefehlt hat, war im letzten Drittel gefährlich zu werden. Das war viel zu wenig. Da hat die Idee gefehlt. Dänemark ist eine super Mannschaft, die es verdient hat, Erster zu werden. Wir müssen weiter machen“, analysierte Konrad Laimer nach Schlusspfiff im ORF. „Wir waren zu hektisch. Das darf auf dem Niveau nicht passieren. Wir hätten nicht verlieren dürfen, für mich war es gefühlt ein Unentschieden.“

Österreich hält in Gruppe F nach acht Spieltagen bei schmalen zehn Punkten, Dänemark kann auf die vollen 24 Zähler verweisen, fixiert die WM-Qualifikation und bleibt auch recht sensationell ohne Gegentor.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Die Tabelle in Gruppe F