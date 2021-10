Sturm Graz: Stefan Hierländer fällt für das restliche Jahr aus

Der SK Sturm Graz muss in den kommenden Spielen verletzungsbedingt auf einige wichtige Spieler verzichten. Stefan Hierländer hat sich eine Verletzung am Menisikus zugezogen und wird am Mittwoch arthroskopisch operiert. Damit fällt der Kapitän voraussichtlich für das restliche Kalenderjahr aus.

Ebenso muss sich Angreifer Francisco Mwepu einer erneuten Arthroskopie am Meniskus unterziehen und fällt für 2021 aus.

Alexander Prass laboriert an einer Zerrung im hinteren Oberschenkel und ist für die kommenden Spiele fraglich. Vincent Trummer leidet an Rückenproblemen, zudem hat Alexandar Borkovic leichte muskuläre Probleme.

Bei den rekonvaleszenten Otar Kiteishvili und Sandro Ingolitisch verläuft die Reha nach Plan, bei beiden Spielern ist eine vollständige Rückkehr im Jänner 2022 geplant.

"Der intensive Herbst macht sich bemerkbar und leider fallen uns einige wichtige Stützen aus. Nichtsdestotrotz haben wir vollstes Vertrauen in unseren Kader und werden am Mittwoch gegen die SV Ried eine schlagkräfitge Truppe auf dem Platz haben. Wir wünschen allen Spielern eine gute Genesung", so Geschäftsführer Sport Andreas Schicker in einer Aussendung.