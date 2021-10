SK Sturm Graz: Schlüsselspieler Jon Gorenc-Stankovic verlängert Vertrag langfristig

Der SK Sturm Graz und Jon Gorenc-Stankovic haben sich auf eine Fortführung der Zusammenarbeit geeinigt. Der slowenische Mittelfeldstratege verlängert sein Arbeitspapier vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2025.

Der 25-jährige Gorenc-Stankovic war mit seinen Leistungen maßgeblich an der ersten erfolgreichen Qualifikation für eine europäische Gruppenphase seit zehn Jahren beteiligt und bestritt bereits 52 Pflichtspiele (12 Scorerpunkte) für die Schwarz-Weißen.

"Jon ist sowohl für unser Defensivspiel als auch für den Spielaufbau ein absolut entscheidender Spieler. Seine Ruhe und sein Spielverständnis, seine Zweikampfstärke, sowie seine Führungsqualitäten machen uns in allen Situationen besser. Ich bin sehr glücklich, dass Jon sich für den SK Sturm entschieden hat und uns in Graz erhalten bleibt" , so Geschäftsführer Sport Andreas Schicker in einer Aussendung.

Jon Gorenc-Stankovic freut sich über den neuen Kontrakt: "Es ist kein Geheimnis, dass ich mich bei Sturm extrem wohl fühle. Wir können und wollen mit diesem Team noch viel erreichen und ich spüre das Vertrauen aller Verantwortlichen. Deshalb habe ich mich entschieden, meinen Vertrag schon jetzt zu verlängern."

Der 25-jährige Ex-BVB-Jugendspieler wechselte im Sommer 2020 ablösefrei von Huddersfield nach Graz und erwies sich als absoluter Glücksgriff.